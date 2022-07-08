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Antalya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Antalya bayram namazı saati...

08.07.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bununla birlikte, Antalya'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Antalya bayram namazı saati Diyanet tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Antalya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Antalya bayram namazı saati...

Antalya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Antalya bayram namazı saati...

Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 9 Temmuz Kurban Bayramı namaz saatini araştırmaya başladı. Peki Antalya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Antalya bayram namazı saati...

ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

9 Temmuz'da Antalya'da bayram namazı 06.18'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.


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Kurban Bayramı antalya
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