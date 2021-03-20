Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki korona partisine ceza yağdı

Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının korona virüs haritasında 100 bin kişideki 95,16 oranıyla yüksek riskli iller arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

Kentte kırmızı gruba geçilmemesi için tedbirler devam ederken, görüntülerin üzerine Antalya-Kaş yazılarak sosyal medyaya yansıyan görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde villa olduğu belirlenen kapalı mekanda saatlerin 03:30'u gösterdiği anlarda DJ eşliğinde yapılan eğlencede gençler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPTI

Maske, mesafe kuralının ihlal edildiği görüntülerde gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği görüldü. Gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı. Görüntüleri gençlerden bazıları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Partiyi düzenleyen kişinin de sosyal medyadan, “Özel güvenlikli, DJ eşliğinde bay, bayan girişli V.I.P eğlence için dm” yazarak duyuru yaptığı görüldü.

EĞLENCEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE AİT 17 VİLLA 1 AY SÜREYLE KAPATILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerin Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki bir villada düzenlendiğini tespit etti.