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  4. Antalya'da markette pompalı tüfekli soygun! Paralarla kayıplara karıştı

Antalya'da markette pompalı tüfekli soygun! Paralarla kayıplara karıştı

22.02.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir zincir market şubesinde pompalı tüfekli soygun meydana geldi. Cerrahi maskeli şüpheli, markete girerek pompalı tüfekle kasiyeri tehdit etti ve kasadaki yaklaşık 5 bin TL’yi aldı. Paraları alıp kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da markette pompalı tüfekli soygun! Paralarla kayıplara karıştı

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Taksiyle bölgeye gelen yüzünde siyah cerrahi maske bulunan 25 yaşlarındaki şüpheli, marketin kapısını dirseğiyle açarak içeri girdi. Şüpheli, kasaya doğru yöneldi ve yanındaki pompalı tüfeği görevliye doğrulttu.

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PARALARLA KAYIPLARA KARIŞTI

Şüpheli, kasada bulunan paraları aldıktan sonra dışarıya çıkıp durdurduğu bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

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YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışanların durumu 112’ye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri market içerisinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, taksi şoförüne ulaşarak, şüpheliyi bıraktığı bölgede yakalama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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