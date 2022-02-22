Antalya'da markette pompalı tüfekli soygun! Paralarla kayıplara karıştı

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Taksiyle bölgeye gelen yüzünde siyah cerrahi maske bulunan 25 yaşlarındaki şüpheli, marketin kapısını dirseğiyle açarak içeri girdi. Şüpheli, kasaya doğru yöneldi ve yanındaki pompalı tüfeği görevliye doğrulttu.

PARALARLA KAYIPLARA KARIŞTI

Şüpheli, kasada bulunan paraları aldıktan sonra dışarıya çıkıp durdurduğu bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışanların durumu 112’ye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri market içerisinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, taksi şoförüne ulaşarak, şüpheliyi bıraktığı bölgede yakalama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)



