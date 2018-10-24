HABER

Antalya'da marketten sucuk almak isteyen genç hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşamakta olan bir genç, zincir marketten aldığı 2 cevizli sucukla diğer zincir markete girmek isteyince, market çalışanları gencin sucukları kendi marketlerinden aldığını öne sürdü. Genç, hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Aksu ilçesi İsmail Ogan Caddesi üzerinde bulunan zincir bir markette meydana geldi. İlçede yaşayan 27 yaşındaki Gökhan Aydoğan, cadde üzerinde bulunan bir zincir markete giderek 2 tane cevizli sucuk aldı. Aynı marketin normal sucuklarına da bakan Aydoğan, pahalı bulduğu için almadı.

Marketten çıkan Aydoğan, 100 metre ileride bulunan bir diğer zincir markete giderek sucuk reyonunda sucuklara baktı. Bir süre sucukları inceleyen Aydoğan, herhangi bir şey almadan çıkışa gitti. Bu sırada Aydoğan'ın iddiasına göre içeride görevli bir market görevlisi Aydoğan'ın arka cebinde 2 sucuk olduğunu belirterek bağırdı.

'ÖZÜR DİLEMEDİLER'

Bir anda ne olduğunu anlamayan Aydoğan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Canım cevizli sucuk çekti. Bir zincir marketten iki tane aldım. Daha sonra 100 metre ileride bulunan diğer zincir markette ucuz olur diye normal sucuk bakmaya gittim. Reyonu inceledim. Sucuklar pahalı geldi. Sonra çıkış kapısına gelince içeriden bir market görevlisi, ‘Arka cebinde sucuk var’ diyerek bağırdı. Ben de ne olduğunu anlamadım. Milletin içinde söyleyince kendimi çok kötü hissettim. Önce sucukları diğer marketten aldığımı söyledim. İnanmadılar. Sonra çıkardım ve bakın sizin sucukların markası ile uyuşmuyor dedim. Ancak böyle inandırabildim. Benden özür dilemediler. Özür dilemelerini beklerdim" dedi. (İHA)

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Vali Toprak, yaralı 2 askeri ziyaret ettiVali Toprak, yaralı 2 askeri ziyaret etti
Askerleri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 şehit, 3 yaralıAskerleri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 şehit, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cevizli sucuk sucuk market

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

'Hanımağa'yı beni yakalattı! Fuhuş yapan kadınları haraca bağlayıp...

'Hanımağa'yı beni yakalattı! Fuhuş yapan kadınları haraca bağlayıp...

Ordu'da vatandaşları tedirgin eden böcek! Ağaçlar günden güne kuruyor

Ordu'da vatandaşları tedirgin eden böcek! Ağaçlar günden güne kuruyor

Son dakika: İstanbul'da hastanede korkutan yangın!

Son dakika: İstanbul'da hastanede korkutan yangın!

Polis sevgiliden şoke eden not! 'Seni kızınla terbiye edeceğiz'

Polis sevgiliden şoke eden not! 'Seni kızınla terbiye edeceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.