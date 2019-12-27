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  4. Antalya'da Menderes Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Antalya'da Menderes Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, sabah yürüyüşü yaparken, kar maskeli ve kamuflajlı birini fark etti. Türel, hemen polise haber verirken ekipler olay yerine geldi. Çevrede geniş çaplı arama yapılırken, şüphelinin motosiklete binip, gözden kaybolduğu belirlendi.

Antalya'da Menderes Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi.

KAMUFLAJLI VE KAR MASKELİ

Sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti.

Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis, sonuç alamadı.

MOTOSİKLETE BİNİP GÖZDEN KAYBOLDU

Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Menderes Türel kar maskeli polis

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hep de akapelileri buluyır böyle enterasn şeyler
korkma tural usumustur adamcağız kış günü
fetöcüdür
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