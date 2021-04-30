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Antalya'da meydanlar boşaldı, sahiller turistlere kaldı

30.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 17 günlük tam kısıtlamanın ilk günü ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise turistler güneşlenip denize girdi.

Antalya'da meydanlar boşaldı, sahiller turistlere kaldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma, dün saat 19.00 itibari ile başladı. Antalya'da sabah saatlerinde, özellikle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis ekiplerinin denetim yaptığı bölgelerde araç kuyrukları oluştu. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kaleiçi sessizliğe bürünürken, oluşturulan kontrol noktalarında 'sokağa çıkma belgesi' olmayanlara cezai işlem uygulandı.

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SAHİL TURİSTLERE KALDI

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı. Tatil için kente gelen turistler, çocuklarıyla geldikleri sahilde güneşlenip denize girdi. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizden denetimlerini sürdürdü.

(İHA)

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