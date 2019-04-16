Antalya'da midibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Antalya'ya gelen Göktuğ Aldıkaçtı yönetimindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

FUTBOL MAÇI İÇİN GİDİYORLARDI

Midibüsteki yolcuların, özel organizasyon kapsamında, futbol maçı yapmak için Manavgat ilçesine gittiği öğrenildi.

(DHA)



