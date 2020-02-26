HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da nefes kesen operasyon! Polisten kaçmak için bakın ne yaptılar?

Antalya'da nefes kesen operasyon! Polisten kaçmak için bakın ne yaptılar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Antalya'da ikisi 18 yaşından küçük 4 kişi, internetten tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira alıp kaçarken polis operasyonuyla yakalandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden İ.K. paraları sokağa saçıp karmaşa yaratmaya çalıştı. 4 kişiden 2'si polisteki işlemlerinin ardından 'yağma, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

24 Şubat günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu'na başvuran H.B.Y., internette tanışıp görüştüğü İ.K. ve G.H.Y.'nin, zorla yarı çıplak görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kundu'daki evinde 2 genç ile buluştuklarını ve alkol aldıklarını anlatan H.B.Y., "Masaj için kıyafetimi çıkarıp boğazımı sıktılar ve görüntülediler. Eve gelen S. isimli gençle de cinsel ilişkiye gireceğim yönünde konuşmaları kaydetmişler" dedi. Cep telefonunu ve banka kartlarını alan zanlıların, kendisinden ayrıca 3 bin lira istediğini aktaran H.B.Y., paranın getirilmemesi halinde görüntüleri ailesine vermekle tehdit ettiklerini söyledi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

H.B.Y.'nin şikayeti üzerine Gasp Bürosu ekipleri, operasyon için harekete geçti. Seri numaraları alınan 3 bin lirayı H.B.Y.'ye veren polis, dün saat 18.30 sıralarında şüphelileri 100. Yıl Bulvarı'ndaki AVM önünde beklemeye başladı. Para alışverişi sırasında ortaya çıkan polisler, buluşma yerine gelen 4 şüpheliyi yakaladı.

KARMAŞA YARATIP KAÇMAK İSTEDİ

Bu sırada şüphelilerden İ.K. paralarla kaçmaya çalıştı. Elindeki paraları sokağa fırlatarak karmaşa çıkarmak isteyen İ.K. ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan İ.K. de gözaltına alındı. Bulvarda atılan paralar ise AVM güvenliği tarafından toplanıp polise teslim edildi. Operasyonda şikayetçi H.B.Y.'nin cep telefonu da gözaltına alınanların üstünden çıktı.

Gözaltına alınan Y.E.S. ve L.G, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.K. ile G.H.Y., polisteki işlemlerinin ardından 'yağma, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MHP'li vekilden koronavirüs için 'güneşe çıkın' tavsiyesiMHP'li vekilden koronavirüs için 'güneşe çıkın' tavsiyesi
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
1/
Anahtar Kelimeler:
polis Antalya para

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da "virüs" temizliği

Ankara'da "virüs" temizliği

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Diğer Haberler
Cinsel taciz davasında salon buz kesti! 'Bilgili'yi suçlayan birçok öğrenci geldi'

Salon buz kesti: Hata yapmışsam tecavüz mü gerektirir?

Eşinin sevgilisini pompalı tüfekle öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Şırnak'ta koronavirüs paniği! Av yasağı getirildi

Şırnak'ta koronavirüs paniği! Yasak getirildi

MHP'li vekilden koronavirüs için 'güneşe çıkın' tavsiyesi

MHP'li vekilden koronavirüs için 'güneşe çıkın' tavsiyesi

Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği

Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği

Yer: Antalya! Hırsızı uçarak yakaladı

Yer: Antalya! Uçarak yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.