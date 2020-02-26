Antalya'da nefes kesen operasyon! Polisten kaçmak için bakın ne yaptılar?

24 Şubat günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu'na başvuran H.B.Y., internette tanışıp görüştüğü İ.K. ve G.H.Y.'nin, zorla yarı çıplak görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kundu'daki evinde 2 genç ile buluştuklarını ve alkol aldıklarını anlatan H.B.Y., "Masaj için kıyafetimi çıkarıp boğazımı sıktılar ve görüntülediler. Eve gelen S. isimli gençle de cinsel ilişkiye gireceğim yönünde konuşmaları kaydetmişler" dedi. Cep telefonunu ve banka kartlarını alan zanlıların, kendisinden ayrıca 3 bin lira istediğini aktaran H.B.Y., paranın getirilmemesi halinde görüntüleri ailesine vermekle tehdit ettiklerini söyledi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI



H.B.Y.'nin şikayeti üzerine Gasp Bürosu ekipleri, operasyon için harekete geçti. Seri numaraları alınan 3 bin lirayı H.B.Y.'ye veren polis, dün saat 18.30 sıralarında şüphelileri 100. Yıl Bulvarı'ndaki AVM önünde beklemeye başladı. Para alışverişi sırasında ortaya çıkan polisler, buluşma yerine gelen 4 şüpheliyi yakaladı.