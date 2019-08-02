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Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Antalya'da nem bulutları, kentin üzerini kapadı. Zaman zaman binaların bile sis altında kaldığı kentte, Konyaaltı sahili de sis bulutları arasında kaldı. Yüzde 80 ölçülen nem oranı bölgede yaşayan vatandaşların ve turistlerin bunaltıcı hava karşısında zorlanmasına sebep oldu.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu Antalya'da sabah saatlerinde yüzde 71 olarak ölçülen nispi nem oranı, kent sakinlerini bunalttı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran nemin oranı, yüzde 80'lere ulaştı. Nem bulutlarının teslim aldığı turistik kentte görüş mesafesi düştü. Turist kafilelerinin tur güzergahında olan Tünektepe'ye çıkanlar, nem bulutlarını görme imkanı yakaladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sis bulutları arasında kaldı. Bazı binalar ise silüet halinde görüldü. Ara ara dağılan nem bulutlarının arasından Antalya'yı izleme şansı yakalayan turistler manzaraya hayran kaldı.

Konyaaltı sahili ise sıcaktan ve nemden bunalanlarla dolup taştı. Tatilciler gün boyunca denize girip serinledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Nem sıcak

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