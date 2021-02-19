Antalya'da nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Antalya'da yaşayan cankurtaran Emir Coşar, 3 yıldır dalgıçlık yapıyor. Kentin çeşitli yerlerinde dalış yapıp balıkçıların denize bıraktığı misinaları temizleyen Coşar, geçen günlerde dalış yaptığı sırada nesli tükenmekte olan Akdeniz fokuyla karşılaştı. İlk defa denizde Akdeniz fokuyla karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu belirten Emir Coşar, o anları su altı kamerasıyla anbean kaydetti.

'İLK DEFA AKDENİZ FOKUYLA KARŞILAŞTIM'

Akdeniz fokuyla karşılaşmanın güzelliğini yaşadığını aktaran Coşar, “Her dalışımda görüntü çekiyorum. Dalış yaptığım yerin tam noktasını söylemek istemiyorum çünkü herkes gidip bakmak isteyebilir. İstemeyerek de olsa hayvana zarar verebilirler. Yüzerken ilk defa Akdeniz fokuyla karşılaştım. Daha önceden su yüzeyinde görüyordum. Çok mutlu oldum. İnsanların bu tür canlılara zarar vermemesinden yanayım" dedi.

BALIK SÜRÜSÜNÜN ARKASINDAN GELEN SÜRPRİZ

Akdeniz fokunun sosyal bir hayvan olmadığını belirten Emir Coşar, “Dalış yaptığım sırada balık sürüsünün kaçtığını gördüm. Onun arkasını bulursam büyük bir balık göreceğimi düşünerek hızlandım. Akdeniz fokunu gördüğümde biraz tedirgin oldum. O da tedirgin oldu. 1,5 dakikalık çekimi yaptım ve fotoğraflarını çektim, sonra ayrıldım" diye konuştu.