Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ile Kemer ilçesindeki plajlarda denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları ise tekneyle denize açıldı.
Antalya'da sezon hareketlenmeye başladı
Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi.
Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla sahil ve yeşil alanlarda yürüyüş yapıp bisiklete bindi.
Balık tutkunları ise denizde balık tutmayı tercih etti.
Ormanlık alanlarda güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar ise aileleriyle piknik yaptık.
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