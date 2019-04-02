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Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Turizmin başkenti Antalya'da, sezon hareketlenmeye başladı. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak belirlendi.

Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ile Kemer ilçesindeki plajlarda denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları ise tekneyle denize açıldı.

Antalya'da sezon hareketlenmeye başladı

Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi.
Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla sahil ve yeşil alanlarda yürüyüş yapıp bisiklete bindi.
Balık tutkunları ise denizde balık tutmayı tercih etti.
Ormanlık alanlarda güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar ise aileleriyle piknik yaptık.
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Antalya deniz keyfi

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