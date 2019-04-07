Antalya'da nisanda deniz keyfi

Denize giren Nadir Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da dünkü yağışlı havanın bugün yerini güneşe bıraktığını belirterek, "Su serin ama çok rahatlatıcı. Bu yaşta insanı dipdiri yapıyor. Bu yıl hemen hemen her ay denize girdim. Antalya'yı çok seviyorum." dedi.