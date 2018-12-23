HABER

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 07:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde Ömür Okur'un oltasına yaklaşık 2, 5 metre boyunda köpek balığı takıldı. Balıkçı, arkadaşları ile yakaladığı yavru köpek balığını denize bıraktı.

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

Beldibi mevkisinde balık avlayan Ömür Okur ve Poyraz Kaptan'ın oltasına balık takıldı. Bir süre balığı çekmeye çalışan ikili, başarılı olmayınca arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının da yardım ettiği ikili, kısa süre sonra oltalarına köpek balığı takıldığını fark etti. Balıkçılar elbirliğiyle yakaladıkları köpek balığını tekneye çıkardı. Köpek balığını tartan ve ölçüm yapıp fotoğraf çektiklerini kaydeden Ömür Okur, "Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı daha yavruydu. Büyümesi gerekiyor. Denizde olmasının daha iyi olduğunu düşündüğümüz için yeniden suya bıraktık" dedi.

yakaladiklari-25-metrelik-kopek-baligini-denize-biraktilar_7425_dhaphoto3

yakaladiklari-25-metrelik-kopek-baligini-denize-biraktilar_7425_dhaphoto2

Kaynak: DHA

PARTNERKraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!Kraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!
Patlayan trafonun elektrik teli üzerine düşünce akıma kapıldıPatlayan trafonun elektrik teli üzerine düşünce akıma kapıldı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya köpekbalığı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.