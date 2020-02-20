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Antalya'da oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesinde, tekneyle avlanmaya çıkan 2 amatör balıkçıdan birinin oltasına, köpek balığı yavrusu takıldı. Balıkçılar, 1 metre uzunluğundaki yaklaşık 10 kiloluk köpek balığını yeniden suya bıraktı. Balıkçılardan Yusuf Ünal, yavru köpek balığının elini ısırdığını söyledi.

Antalya'da oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı

Demre'de yaşamını sürdüren ve amatör balıkçılık yapan Yusuf Ünal ve Hasan Arıcı adlı arkadaşlar, küçük tekneleriyle avlanmaya çıktı.

Kekova Adası Feneri önlerinde Yusuf Ünal'ın oltasına, 1 metre uzunluğundaki yaklaşık 10 kiloluk balık takıldı. İlk önce büyük balık tuttuklarını sanıp, sevinç yaşayan arkadaşlar, tekneye çekmeye çalıştı. Bu sırada balık, Ünal'ın elini ısırarak kanattı. Dişlerini görünce köpek balığı olduğunu anlayan arkadaşlar, tekrar suya bıraktı.

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"ELİMİ PARÇALADI"

Yusuf Ünal, "Köpek balığını yakından görmemiştim. Tekneye almak için elimi ağzına sokmaya çalışırken, dişleriyle elimi parçaladı. Dişlerini görünce köpek balığı olduğunu anladım. Misinayı keserek, doğal ortamına geri yolladık. Bu bölgede pek köpek balığı görülmezdi" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı Antalya Demre

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