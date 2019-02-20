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Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Bir süredir ormanda yaşayan evsiz Bayram Ünal, ölü bulundu. Başında kan izleri olduğu görülen Ünal'ın cebinden sadece 2 lira 10 kuruş çıktı.

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da bir süredir ormanlık alanda yaşayan Bayram Ünal (53) ölü bulundu. Ünal'ın cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı.

HAYVANLARINI GEZDİRİRKEN BULDU

Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, 20. Cadde üzerinde bulunan ormanlık alanda dün akşam hayvanlarını gezdiren bir kişi, çalılıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

CESEDİN YANINDA YATAĞI VARDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Başında kan izine rastlanan cesedin Bayram Ünal'a ait olduğu belirlendi. Ünal'ın bir süredir ormanlık alanda yaşadığı öğrenilirken, cesedinin bulunduğu yerin yanında ise kendisine ait yatak olduğu görüldü.

Bayram Ünal'ın pantolon ceplerinden ise 2 lira 10 kuruş çıktı. Ünal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp kurumu morguna götürüldü. (DHA)


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Antalya bayram ünal para

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Suriyeli Sahilde Nargile tüttürürken Türk Vatandaş cebinde 2.10 kuruşla Ölsün ... Hamd olsun Avrupa bizi Kıskanıyor.....!
bu dünya çok acımasız
bu ülke daha kendi vatandaşına bakamiyor baksaniza,
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