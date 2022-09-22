HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Evler ve seralar zarar gördü...

Antalya'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Evler ve seralar zarar gördü...

22.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve seralara yakın bölgede orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın şiddetiyle hızla büyüdü. Yangının sıçradığı bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi. Alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edildiği bildirildi.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgenin yakınındaki yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi. Alevlere müdahaleye başlandı.

ww

EVLER VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, yangının sıçradığı bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlardan bazılarının, araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

qq

İLK MÜDAHALE 5 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kumluca'da meydana gelen orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları fedakarca yeşil vatan için çalışıyor. Göğsünüze ateş, ayağınıza taş değmesin" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişmeEkrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme
CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"
Anahtar Kelimeler:
antalya Kumluca orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Polislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılar

Polislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılar

İlginizi Çekebilir

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.