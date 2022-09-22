Antalya'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Evler ve seralar zarar gördü...

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgenin yakınındaki yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi. Alevlere müdahaleye başlandı.

EVLER VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, yangının sıçradığı bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlardan bazılarının, araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

İLK MÜDAHALE 5 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kumluca'da meydana gelen orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları fedakarca yeşil vatan için çalışıyor. Göğsünüze ateş, ayağınıza taş değmesin" denildi. (DHA)

