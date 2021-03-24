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  4. Antalya’da ortalığı ayağa kaldıran taciz iddiası! Tehditler savurdu: 'Aşkım Milletvekilini arasana ikiniz de var ya...'

Antalya’da ortalığı ayağa kaldıran taciz iddiası! Tehditler savurdu: 'Aşkım Milletvekilini arasana ikiniz de var ya...'

24.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşları 12-15 arasında değişen 3 kız çocuğunu takip edip sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ile bir esnaf arasında tartışma çıktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına, şahsın takip ettiği iddia edilen kızlarla birlikte olan görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine küfür ve tehditler yağdırdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi, Çağlayangil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 12-13 yaşındaki kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen bir kişi ile cadde üzerindeki esnaf Cihan Menekşe arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönerken, Menekşe, korkan kızları işyerine aldı. Bu sırada polise haber verilmesiyle olay yerine yunus ekipleri geldi.

''AŞKIM MİLLETVEKİLİNİ ARASANA! İKİNİZDE VAR YA...''

Polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ve Menekşe’ye tepki gösteren şahıs, ‘Aşkım Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmasanız. Hadi vur’ sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın polis memuruna da küfür ettiği görüntülere yansıdı. Olay sonrası ismi öğrenilemeyen şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Olay anında 12-13 yaşlarında 3 kız çocuğunun arkasına bir kişinin takılıp onları rahatsız ettiğini ileri süren esnaf Cihan Menekşe, şahsın çocuklara sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Ardından duruma müdahale ederek çocukları işyerine aldığını belirterek şunları söyledi:
“Kızlar, ‘ilerideki parkta birkaç bayanla tartıştı, oradan beri bizi takip ediyor’ dedi. Adama tanıyor musun deyince, ‘sanane’ dedi. Ben adamı tutunca, kızlar durağa doğru kaçtı. Ardından yine onların arkasından gitti. Ben de gidip kızları işyerine aldım. Kızlar çok korkmuştu, ağlıyorlardı. Arkalarından yine o geldi. Kapıda tartıştık, dışarıya attım. Biz tam birbirimize girdik, polis geldi ve olaya müdahale etti. Ben de bir kız çocuğu babası olarak sessiz kalmadım. Bir baba ve Türk evladı böyle bir duruma seyircisiz kalamaz.”

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''HİÇ KİMSE TÜRK POLİSİNE HAKARET EDEMEZ''

Şahsın, kendisine ve polise tehditler savurduğunu ileri süren Menekşe, “Polislere ağır küfürler etti. Sizi aldıracağım, milletvekili var arkamda’ dedi. Aynı şekilde bana, ‘dükkanı başınıza yıkacağım’ diyerek tehdit etti. Polis ekipleri, ‘bizim görevimiz yargıya teslim etmek’ diyerek tepki vermedi. Hiç kimse ne bizim çocuklarımıza ne de Türk polisine bu şekilde hakarette bulunamaz” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen şahısla, 3 kız çocuğunun görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yan yana yürüyen 3 kızın arkasından gelen şahsın, yine kızların yanındaki erkek bir çocukla tartışma içerisinde olduğu görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya taciz
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