Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında dedikodu yüzünden bir süre önce tartışma çıktı. Dün gece kendisiyle aynı adı taşıyan akrabası H.P.’nin (44) evine H.P., tabancayla eve 7 kez ateş etti.

Balkonda oturan akrabaları, silah sesiyle evin içine kaçarken H.P. ise ateş etmeyi sürdürdü. Kurşunlardan 5’i evin duvarına, 2’si ise camlara isabet etti.





