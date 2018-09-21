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Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Antalya’da dedikodu yüzünden husumetlisi akrabalarının evini basan H.P. (29), tabancayla 7 el ateş etti. Olay sonrası sokağa çıkan taraflar birbirine girdi. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı ayırdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında dedikodu yüzünden bir süre önce tartışma çıktı. Dün gece kendisiyle aynı adı taşıyan akrabası H.P.’nin (44) evine H.P., tabancayla eve 7 kez ateş etti.

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Balkonda oturan akrabaları, silah sesiyle evin içine kaçarken H.P. ise ateş etmeyi sürdürdü. Kurşunlardan 5’i evin duvarına, 2’si ise camlara isabet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dedikodu husumet

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antalya-mersin ve adananın çingeneleri değişik insanlar.
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