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Antalya'da otel lojmanında yangın! Çalışanlar tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2019 08:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin lojmanında yangın çıktı. Lojmanda kalan yaklaşık 150 kişi jandarma tarafından tahliye edilirken, lojmanda büyük çapta hasar meydana geldi.

Antalya'da otel lojmanında yangın! Çalışanlar tahliye edildi

Kemer’e bağlı Çamyuva Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele ait lojmanın çatı katında dün gece saat 23.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 150 otel çalışanının bulunduğu lojmana ilk müdahale yanındaki İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yapıldı ve binadaki tüm personel tahliye edildi. Jandarma ekipleri tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahaleye başladı. Olayı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel de takip ederek çalışmalara destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken tahliye edilen otel çalışanları ise otele götürüldü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Binada birçok oda ve personele ait eşyalar zarar gördü.

Kaynak: DHA

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