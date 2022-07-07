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  4. Antalya'da bayram tatili öncesi oteller doldu! Yer bulamayan valiyi arıyor

Antalya'da bayram tatili öncesi oteller doldu! Yer bulamayan valiyi arıyor

07.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesi turizmin başkenti Antalya'da otellerde yer kalmadı. Bayram dönemi nüfusu 4- 4,5 milyonu bulması beklenen Antalya'da, beş yıldızlı otellerin birçoğu yüzde 100 doluluğa ulaştı. Vali Ersin Yazıcı, otellerde yer bulamayınca kendisini arayıp yardım isteyenler olduğunu söyledi.

Antalya'da bayram tatili öncesi oteller doldu! Yer bulamayan valiyi arıyor

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, okulların kapanması ve yaz mevsimiyle birlikte hem yurt dışı hem yurt içi turizm hareketliliği, geçen yıla göre rekor düzeyde artış gösteriyor. Alanya, Kemer, Kaş, Side, Belek, Kekova, Konyaaltı, Kundu, Lara gibi turizm bölgeleriyle dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Antalya, rezervasyonlara bakıldığında Türkiye'nin en çok talep gören kenti olacak.

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GÜNLÜK YABANCI TURİST GİRİŞİ 70 BİNİN ÜSTÜNDE

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2,5 milyon yerleşik nüfusa ek olarak 1,5- 2 milyon tatilciyle birlikte nüfusun 4- 4,5 milyon arasında olması beklenen bayram tatili dönemine ilişkin alınan güvenlik önlemleri ve turizm hareketliliğiyle ilgili bilgi verdi. Haziran başından beri havayoluyla ortalama 60 binin üzerinde günlük kente giriş yapan yabancı turist sayısının son bir iki haftadır 70 binleri geçtiğini belirten Vali Yazıcı, “Hatta rekorumuzu da kırdık geçen cumartesi, 84 bin sadece yabancı girişi oldu havalimanlarımızdan. Doluluğumuz çok iyi, geçen hafta birçok turizmciyle görüştüm, bayramda dolulukların yüzde 100'e yakın olduğunu ifade ediyorlar" dedi.

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KÜÇÜK İŞLETMELERDE HAREKETLİLİK

Küçük işletmelerin henüz yüzde 100 doluluğa ulaşmadığını belirten Vali Yazıcı, “Dün Demre'deydim, o bölgede de çok küçük, pansiyon türü hizmet sunan yerler var. Onlarla yaptığım görüşmelerde bir hareketlenme başladığını, bayramda iyi beklenti oluştuğunu ve bunun belirtilerini ufak ufak gördüklerini belirttiler. Tahmin ediyorum ki geçen yıl Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bir doluluğumuz olacak. Yabancı turist noktasında zaten çok iyi gidiyoruz. Rakamlarımız çok güzel, 1003 uçak iniş-kalkışıyla rekor kırmıştık, geçen cumartesi günü de yine ona yakın uçak iniş-kalkış olmuştu" diye konuştu.

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'LÜTFEN UYKUSUZ ARAÇ KULLANMAYIN, KEMER TAKIN'

2019 turizm verilerini yakalamanın biraz zor olduğunu, ancak geçen yılın çok üstünde seyrettiğini kaydeden Yazıcı, "Geçen yılın yüzde 150 üstündeyiz, hatta iyiye doğru gidiyoruz. Bayram tatilinin dokuz gün olmasının yerli turizmde çok ciddi hareket getireceğini hissetmeye başladık. Herkesin Antalya'mızdan istifade etmesini istiyoruz. Bayramda gelecek bütün misafirlerimize kapımız açık ama lütfen uykusuz şekilde araç kullanmasınlar. Lütfen kemerlerine toka takmasınlar, kemer hayat kurtarır. Trafik güvenliğimizi tehlikeye sokmasınlar, hem kendi canları hem başkalarının canını tehlikeye sokmasınlar" ifadelerini kullandı.

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5 BİNE YAKIN POLİS-JANDARMA GÖREV BAŞINDA

Bayram tatilinde Antalya'da 2 bin 710 polis, 2 bin 155 jandarma, toplam 4 bin 865 personelle hem trafik hem asayiş uygulamaları gerçekleştirileceğini anlatan Vali Yazıcı, “Bu şehrin güvenli bir şehir olduğunu herkese hissettirmemiz gerekiyor. Yerli ve yabancı bütün misafirlerimiz bu şehre eğlenmeye, dinlenmeye geldiğinde kendilerini güven içinde hissetmeleri lazım. Bayram dönemiyle ilgili bu hafta yaptığımız güvenlik toplantılarında talimatlarımı verdim. Hem trafik hem de asayiş, güvenlikle ilgili uygulamalarımız olacak. Bayram tatili süresince de insanlarımıza güven vermek istiyoruz. Bu şehirde rahat, istediği saatte her yere gidebileceği, güvenlik anlamında bir tehdit veya eksikliğin olmadığını hissettirmek istiyoruz. Tedbirlerimizi aldık, ekiplerimizi hazırladık" dedi.

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YURT DIŞI TURİZMDE AVRUPA ÖNE GEÇTİ

Yabancı turist girişlerinde bu yıl ülkeler sıralamasında farklılıklar olduğuna dikkat çeken Yazıcı, “İlk 6 ayda hala Almanya birinci sırada. 954 bin 988 Alman vatandaşı. Rusya ikinciliği aldı 785 bin, İngiltere üçüncü, Polonya ve Hollanda şeklinde sıralamamız. Avrupa'nın öne geçtiğini görüyoruz. Bu bizi mutlu, memnun ediyor. Ukrayna girişimiz yok denecek kadar azaldı. Ama Avrupa ülkelerinden ciddi geliş var. Turizmcimiz memnun, mutlu, inşallah sezonu iyi geçireceğimizi değerlendiriyoruz. Biz özellikle pandemi döneminde turizm sektörü olarak sınavı geçtik, güvenli turizmi uyguladık, sağladık ve onun semerelerini bu şekilde topladığımızı değerlendiriyorum" diye konuştu.

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‘ARAYIP, YARDIM İSTEYENLER OLUYOR’

Bu bayram tatili için büyük otellerde şu an için yer bulma sıkıntıları olduğundan bahseden Vali Yazıcı, yer bulamadığı için telefonla arayıp yardım isteyenler olduğundan bahsetti. Yazıcı, şunları söyledi:

“Birkaç tane oldu tabi, bulabildik, büyük otellerde tabi biraz yer sıkıntı var. Ama henüz geçen yılki o pozisyona düşmedik. Geçen yıl pandeminin de bitişiyle belki müthiş bir talep vardı. Birkaç büyük otelle ilgili doluluklarını öğrendim. Tam o durumda değiliz ama inşallah o duruma geliriz. Biz istiyoruz ki herkes bu şehre gelsin. Arayıp yardım isteyenler tek tük oluyor, bu hafta daha da artar muhtemelen. Çünkü küçük işletmelerimizde de rezervasyonlarda ciddi artış başladı."

(DHA)

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