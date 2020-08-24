Antalya'da oto aksesuarcı koltuktan motosiklet yaptı

Antalya’da emlak alım satım ve otomobil aksesuarı işiyle uğraşan Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi. 3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından araç otoparka çekildi, Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza aldı. Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobil aldı. Yine aracın tavanını kesen Tokmak, otomobilin iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi.

4 VİTESLİ, 80 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Tokmak, bu sefer ‘çılgın’ proje olarak nitelendirdiği koltuk motosiklet projesini 3 arkadaşıyla birlikte tasarladı. İlk olarak ikinci el eşya satan bir yerden tek kişilik TV koltuğu alan Tokmak, ardından hurdacıdan çalışan bir motosikletin motorunu satın aldı. Tokmak, arkadaşlarıyla birlikte koltuğun içine motor yerleştirdi, el arabasının tekerleklerini koltuğun altına yerleştirdi, direksiyon olarak da bisiklet direksiyonunu tercih etti. 4 vitesli ve 80 kilometre hıza kadar ulaşabilen koltuğun test sürüşlerini iş yerini önünde gerçekleştiren Tokmak, amacının trafiğe çıkmak olmadığını belirterek, eğlence amaçlı bu tür projelere imza attıklarını söyledi.