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Antalya'da otobüs şoförü 'benden olmayan insin' demişti: Benden olanlar da olmayanlar da inmiş

04.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzleyenlerin ağzını açık bırakan olay, geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanmış, otobüs şoförü ön kapıdan inen yolcuyla tartışmaya başlamıştı. Şoförün uslubu nedeniyle bazı yolcular şoförle tartışmış, bunun üzerine şoför, ''Benden olmayanlar aşağı insin'' demişti. Kimsenin inmemesi üzerine tepki gösteren şoför otobüsü bırakıp gitmişti. Olay sonrası konuşan şoför Süleyman Konca, ''Geldiğimde otobüs bomboştu. Benden olanlar da olmayanlar da inmiş” diye konuştu.

Antalya'da otobüs şoförü 'benden olmayan insin' demişti: Benden olanlar da olmayanlar da inmiş

Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyu uyardıktan sonra yolcularla tartışan ve ‘Şoförden olmayanlar insin aşağıya’ sözleriyle duyanları adeta şoke eden halk otobüsü şoförü Süleyman Konca, yaşlı bir kadın yolcuyla tartıştığını belirterek ‘Şoförden olmayanlar insin’ dedim. Geldiğimde otobüs bomboştu. Maşallah teyze tüm taraftarı toplamış” dedi.

Edinilen bilgiye göre, 28 yıldır şoförlük yapan Süleyman Konca idaresindeki denetimli halk otobüsünde yaşlı bir yolcu, otobüs durduğunda ön kapıdan inmek istedi. Konca, yaşlı adama ön kapıdan inmenin yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu. Konca’nın üslubunu bazı yolcular sert bulurken, otobüs içerisinde tartışmalar yaşandı. Sinirlenerek aracı durduran Konca, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Kimsenin inmemesi üzerine Konca, otobüsü bırakıp başka bir otobüsle bölgeden ayrıldı.

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Büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

''TEYZE TÜM TARAFLARI TOPLADI''

Konca, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Kırmızı ışıkta beklerken yaşlı bir yolcunun ön kapıdan inmek istediğini, yasak olduğu için de kendisinin uyarıda bulunduğunu belirten Konca, “Amca indi hatta. ‘Ön kapıdan inmek yasak, geç lan arkaya’ dedim. Amca söylendi, gitti yerine oturdu. Böyle konuştuğum için yolcular biraz rahatsız oldu. Onun yaptığı hareketi görmedikleri için amcadan yana olmuş olabilirler. Amcamla biz anlaştık, hiçbir sorun yoktu aramızda. Yaşlı bir teyzemiz avukatlık yapmaya başladı. Yaşlılarla böyle konuşulmaması gerektiğini, aile terbiyemin olmadığını söyledi. Anlatmak istedim, ‘hatam olduysa özür dilerim’ dedim ama teyze susmadı. Maşallah teyze tüm taraftarı topladı. O öyle yapınca yolcu bizim üstümüze yürümeye başladı. Baktım olacak gibi değil, aracı sağa çekip, ‘Şoförden olanlar kalsın, olmayanlar insin” dedim” ifadelerini kullandı.

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''GELDİĞİMDE OTOBÜS BOMBOŞTU''

Amacının sadece sözlü tartışmaya girdiği yaşlı kadını indirmek olduğunu aktaran Konca, “Amaç teyzeyi indirmekti, maşallah teyzenin ineceği yoktu. Yolun karşısına geçtim. Bizim otobüslerden birisi geliyordu, ona bindim. Bir otele gittik, çay içtim. Belediyeye telefon açıp, yarım saat rötarlı devam ettiğimizi ve sıkıntı olmadığını söyledim. Geldiğimde otobüs bomboştu. Benden olanlar da olmayanlarda inmiş” diye konuştu.

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(İHA)

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