Antalya'da parkta kan aktı! Gözaltına alınan alkollü kişinin sözleri 'pes' dedirtti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde bir parkta içki içen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Halil Dirihan, bir kişi tarafından karnından bıçaklandı. Bu sırada parkta olan diğer şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLAYAN KİŞİNİN ADINI VERDİ

Dirihan, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polise verdiği sözlü ifadede kendisini ‘Osman’ diye bir kişinin bıçakladığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayın gerçekleştiği banka gelerek burada alkol alan gruptakilerden şüpheli hakkında bilgi istedi, ancak grup, şüpheli hakkında bilgileri olmadığını söyledi.



Parkta şüpheliyi arama çalışmasını sürdüren ekipler, üzerinden çakı tabir edilen bıçak çıkan Osman A.’yı (62) ve yanındaki 2 kişiyi yakalayarak olay yerine getirdi.

"BENİ GÖTÜREMEZSİNİZ DEVLET MEMURUYUM"

Osman A., polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, yanındakilerden bir kişinin elinde alkol kutusuyla olay yerine gelmesi dikkat çekti.

Ayakta bile durmakta zorlanan ve polisin ifadesini almak için emniyete götürmek istediği şahıs, bir yandan alkol almaya devam etti, bir yandan da “Beni götüremezsiniz. Devlet memuruyum ben. Kaç tane polisini hayatını kurtardım’ diyerek ekip otosuna binmek istemedi.

Gözaltına alınan Osman A. ayrı ekip otosuyla, diğer 2 kişiyi de ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



