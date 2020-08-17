HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Antalya’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2020 11:16 | Son Güncelleme

Antalya’da kentin farklı noktasında hareket halindeki otomobil ve minibüsün arkasına tutunarak, patenle kayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Daha ileri giden bir gencin otomobilin bagajına oturarak yolculuk yaptığı görüldü.

Kentin farklı noktasında vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı.

Birinci görüntüde 3 patenli gencin seyir halindeki otomobilin arkasına tutunduğu, birinin ise bagaj üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.

İkinci görüntüde ise 3 patenli genç bu kez seyir halindeki bir minibüsün arkasına takılarak, bir diğeri ise yan camından tutarak yolculuk yaptığı kameralara yansıdı.

Üçüncü görüntüde ise bu kez iki gencin seyir halindeki otomobilin yan camına tutunarak yolculuk yaptıkları görüldü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ciritçi ölümden döndü! O anlar kameradaCiritçi ölümden döndü! O anlar kamerada
Öğretmen il dışı tayinleri ne zaman? MEBBİS il dışı atama!Öğretmen il dışı tayinleri ne zaman? MEBBİS il dışı atama!

En Çok Okunan Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Saat tam 03.02'de...
Saat tam 03.02'de...
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi
Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi
Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti
Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler

Ankara'da karpuz ve kavun satıcısını duygulandıran not
Tezgahını açtığında bu notla karşılaştı
Ciritçinin attan düşme anı saniye saniye kamerada
Ciritçi ölümden döndü! O anlar kamerada
Yapmadıkları kalmadı! İnatçı kedi çileden çıkardı
Yapmadıkları kalmadı! İnatçı kedi çileden çıkardı
Bağcılar'da markette yere düşen parayı gören adam böyle cebine attı
Markette şoke eden anlar! Yerde görür görmez...
Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya görenleri hayrete düşürüyor
Kalp şeklinde kaya görenleri hayrete düşürüyor
Köpeklerin oyunu işyeri sahibini canından bezdirdi
İşyeri sahibini canından bezdiren olay! Her sabah bu halde buluyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.