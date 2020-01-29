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  4. Antalya'da patenli mangalar böyle görüntülendi

Antalya'da patenli mangalar böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Antalya'da caddeye çıkan patenli gençler trafiği alt üst etti. Gençlerden biri kendisini görüntüleyen iş adamının aracının camını yumrukladı.

Olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Defterdarlığı'nı birbirinden ayıran, kentin en işlek caddelerinden biri olan yolda meydana gelen olayda bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı. Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi.

Bu sırada, eski futbol antrenörü ve aynı zamanda iş adamı olan Ali Korkmaz, aracından cep telefonu kamerası ile gençlerin yaptıklarını görüntülemeye başladı. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri üzerindeki kapüşonu başına geçirerek, önce sürücüye baktı, ardından cama sert bir yumruk vurdu. Genç daha sonra araçların arasına girerek gözden kayboldu.

Ali Korkmaz, yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek, "Öncesinde, gençlerden biri otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlandı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Ben de yaşananları görüntülemek isterken başıma bu geldi. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım" dedi.

(DHA)

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Antalya paten

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