HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da personel servisi TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Antalya’da personel servisi TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 20:26 | Son Güncelleme

Antalya’da fide şirketinde çalışanları taşıyan servis midibüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada servis aracında bulunan 12 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya’da personel servisi TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksu istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdullah K.’nın kullandığı servis midibüsü, yan yola girerek personel indirdi. Ardından yoluna devam eden midibüs, Hüseyin C.’nin kontrolündeki park halinde bekleyen TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazada bir fide şirketinde çalıştıkları öğrenilen 16 personelden 12’si yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle servis aracının ön yolcu koltuğunda oturan 2 kadın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazayı hafif yaralarla atlatan personel, diğer arkadaşlarına yardım etmek için çaba sarf etti. Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralılar ise gözyaşlarına boğuldu. Yaralılardan 8’i tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilirken, 4 kişinin tedavisi ayakta gerçekleştirildi. Polis ekipleri, her ikisi sürücünün de ifadesine başvurdu.

Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yan yolda park halindeki tıra servis midibüsünün çarpma anı görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Donald Trump’ın sağlık durumu nasılDonald Trump’ın sağlık durumu nasıl
EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?
En Çok Okunan Haberler
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Diğer Haberler
Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!
Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl
Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü
Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü
Iğdır'da iki ailenin kavgası hastane bahçesine taştı: Çok sayıda yaralı var
Hastane bahçesi karıştı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli koronavirüs aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
Bakan Koca müjdeledi! Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme
PYD'nin sözde Münbiç bölge meclis başkan yardımcısı ve eşi teslim oldu
PYD'ye bir darbe daha! İkisi de teslim oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.