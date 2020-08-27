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Antalya'da 'pes' dedirten manzara! Aracın tavanında taş kağıt makas oynadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Antalya'da trafikte makas atarak ilerleyen arabada yolculuk yapanlar 'pes' dedirtti. Araçta bulunan 2 kişi, arabanın camlarından çıkıp kapısına oturarak taş kağıt makas oynadı. Çevredeki sürücülere aldırmadan ilerleyen araçta bulunan kişilerin oyunu çevredekilerin kamerasına yansıdı.

Antalya'da 'pes' dedirten manzara! Aracın tavanında taş kağıt makas oynadılar

Trafikte bulunan sürücüleri tehlikeye düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayıp, Muratpaşa’daki Adnan Menderes Bulvarı'nda son buldu. İçinde 4 kişinin bulunduğu lüks otomobilin sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, arkada oturan 2 genç, açık bulunan pencerelerden çıkıp, kapıya oturdu.

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Gençler tehlikeye aldırış etmeden 'taş, kağıt, makas' oynadı. Gençlerin tehlikeli oyunu, Adnan Menderes Bulvarı'na kadar devam etti. Otomobil hızla seyrederken, ön yolcu koltuğunda oturan yolcunun ise kapıya oturarak içki içtiği öne sürüldü. Gençler, daha sonra içeriye girip, yollarına devam etti.

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