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Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 01:08 | Son Güncelleme

Antalya’da pırlanta işi yapan ve 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle intihar ettiği düşünülen bir şahsın cansız bedeni, falezlerin uç kısmında bulundu. Yapılan incelemede bir bardak içerisinde henüz içerisinde ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı tespit edilirken, şahsın cebinden de iki sayfalık mektup çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sularında Fener Mahallesi’nde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerin kenarında bulunan parkta gezintiye çıkan bir vatandaş kayalıkların uç kısmında bir şahsın yüzüstü bir şekilde hareketsiz olarak yattığını fark etti. Vatandaşın 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

CEBİNDEN İKİ SAYFALIK MEKTUP ÇIKTI

Olay yerine gelen Antalya Emniyetine bağlı ekiplerin incelemesi sonucu Şahsın isminin Mehmet Nalbant (60) olduğu belirlendi. Şahsın üzerinden ayrıca 2 sayfalık bir de mektup çıktı. Mektupta, Mehmet Nalbant’ın pırlanta işi yaptığı ve piyasaya borçları olduğu ancak 800 bin dolar alacağı olmasına rağmen alacaklarını tahsil edemediği ve bu yüzden intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

ANTALYA

"HER ŞEY WHATSAPP YAZIŞMALARINDA VAR"

“Ailem ve arkadaşlarım sizden çok özür diliyorum” diye başladığı mektubunda Nalbant’ın ayrıca, 100 dönümlük arazisi olduğunu belirterek “Pırlanta toptancısının İsrail mafyasında, yurt dışında güçlü kontakları var. Tehditle arazilerim elimden alındı. Bugün arazilerin değeri 8-9 milyon civarında. Borcumun 3 katı da alacağım var. Telefonda, Whatsapp yazışmalarımda her şey var” dediği ileri sürüldü.

Cinayet şüphesi üzerinde de duran polis, mektup ve bardaktaki sıvıyı incelemek üzere çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Nalbant’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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