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  4. Antalya’da plajlar tıklım tıklım! Sıcak havayı gören akın etti

Antalya’da plajlar tıklım tıklım! Sıcak havayı gören akın etti

23.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler soluğu plajlarda aldı. Yabancı ve yerli turistlerin akın ettiği plajda renkli görüntüler oluştu. Sırbistan’dan Alanya’ya tatile geldiğini söyleyen Jelena Zlojutro, ''Türk insanı çok cana yakın. Buraya her zaman geleceğiz'' dedi.

Antalya’da plajlar tıklım tıklım! Sıcak havayı gören akın etti

Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu ilçenin dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede tatilciler deniz keyfi yaptı. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken, bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu.

''TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN''

Sırbistan’dan Alanya’ya tatile geldiğini söyleyen Jelena Zlojutro, ilçenin çok güzel olduğunu belirtti. Zlojutro, “Alanya’yı çok beğeniyoruz. Yaklaşık üç ayda bir Alanya’ya tatile geliyoruz. Türk insanı çok cana yakın ve çok misafirperver. Buraya her zaman geleceğiz. Herkesin buraya da gelmesini tavsiye ederim” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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