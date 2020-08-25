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Antalya'da platonik aşık dehşeti! İş yerine gelip bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Antalya'da Süleyman T. (45) platonik aşık olduğu Sennur N.'nin güzellik salonu işleten ablası Şenay N.'yi, kendilerine engel olduğu iddiasıyla iş yerinde bıçakladı. Ağır yaralanan abla, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, saldırgan kaçtı.

Antalya'da platonik aşık dehşeti! İş yerine gelip bıçakladı

Olay, saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak'taki bir güzellik salonunda meydana geldi. Otomobiliyle, bir binanın giriş katındaki güzellik salonuna gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Saldırıyı gören Sennur N., Süleyman T.'ye engel olmak istedi. Ancak saldırgan Sennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi. Ardından da geldiği otomobille kaçtı. 3 bıçak darbesi alan Şenay N., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Kadın, ameliyata alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Süleyman T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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AŞKINA KARŞILIK BULAMAYINCA ABLAYI SUÇLADI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Süleyman T.'nin Sennur N.'ye platonik aşık olduğu, genç kızın aşkına karşılık vermemesine rağmen abla Şenay N.'yi kendilerine engel olmakla suçladığı öğrenildi.

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'BU DAHA BİTMEDİ' DİYE TEHDİT ETMİŞ

Olay anında kızının güzellik salonunda olduğunu söyleyen Mustafa Kozak, "Çığlık sesini kızım sandım. Kızım da içerideydi. Hemen koştum. Kızım balkondan atlayıp kaçmış. Kardeşi müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş, kendisini bir odaya kapatarak kurtulmuş. Şüpheli, kaçarken 'Bu daha bitmedi' demiş" dedi.

DHA

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