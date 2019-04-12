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Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

Antalya'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili polis bu sabah operasyon başlattı. Operasyonda, seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Muhittin Böcek'in ekibinden olduğu ileri sürülen 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu

29 Mart günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlenen ses kaydında, "Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, size otobüs kartlarımız geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı" sözleri yer aldı.

TÜREL ŞİKAYETÇİ OLDU

Ses kaydı üzerine Menderes Türel, "HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı" açıklamasında bulunarak, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını söyledi. Türel, aynı gün de savcılığa suç duyurusunda bulunup, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise yasa dışı ses kaydının erişiminin engellenmesi kararı aldı.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı operasyon başlattı. Operasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim ekibinde olduğu öne sürülen Cem Oğuz, Cemil Böcek, Yusuf Meriç, Cem Özgür Yaman, Doğukan Demirkaya, Batuhan Gül ve Niyazi Ateş ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada Başkan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in de konuyla ilgili ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Menderes Türel Ebru Türel

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