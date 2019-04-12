Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu

29 Mart günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlenen ses kaydında, "Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, size otobüs kartlarımız geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı" sözleri yer aldı.

TÜREL ŞİKAYETÇİ OLDU



Ses kaydı üzerine Menderes Türel, "HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı" açıklamasında bulunarak, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını söyledi. Türel, aynı gün de savcılığa suç duyurusunda bulunup, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise yasa dışı ses kaydının erişiminin engellenmesi kararı aldı.