Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankanın şube müdürünün rehin alındığı öğrenildi. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Peki Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan banka müdürü olayında son durum ne? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA REHİN ALINAN BANKA MÜDÜRÜ KURTARILDI MI?

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir banka şubesi müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem aldı.



