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Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan banka müdürü olayında son durum ne?

12.08.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankanın şube müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Son dakika haberinin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan banka müdürü olayında son durum ne? Ayrıntılar haberimizde...

Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan banka müdürü olayında son durum ne?

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankanın şube müdürünün rehin alındığı öğrenildi. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Peki Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan banka müdürü olayında son durum ne? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA REHİN ALINAN BANKA MÜDÜRÜ KURTARILDI MI?

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir banka şubesi müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem aldı.

SA

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