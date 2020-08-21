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Antalya'da röntgenci şoku! Soyunma kabinlerine girenleri izlerken yakaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 16:01 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde gergin anlar yaşandı. Soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen röntgenci, vatandaşların durumu fark etmesi üzerine tekme tokat dövüldü. Linç edilmek istenen röntgenci, "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savundu. Öfkeli kalabalık tarafından yakalanarak polise teslim edilen kişi, gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Konyaaltı sahili beach parkında meydana geldi. İddialara göre sahildeki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini fark etti. Çevredekiler ve cankurtaran ekipleri şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek, polisi aradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınlar ise ‘Pislik, namussuz’ diyerek şahsa tepki gösterdi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. İHA

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