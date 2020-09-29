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  4. Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti

Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın Lara bölgesinde, orman yangınları ile mücadele için kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jetlerinin denize sert sortiler yapması kentte yaşayanları tedirgin etti. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Rus pilotlardan bilgi istedi.

Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti

Türkiye'deki orman yangınlarında etkin rol oynayan ve bu yıl Rusya'dan kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet, dün akşam saatlerinde Lara bölgesinde denize sert sortiler yaptı. 'Ateş Kartalı' olarak adlandırılan 12 ton su kapasiteli Rus pilotların kullandığı uçakları gören vatandaşlar, balkonlarına çıktı. Sortilerin ardından binalara yakın uçan uçaklar, vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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YETKİLİLER BİLGİ İSTEDİ

Rus pilotlar, iddiaya göre DHMİ kulesinin uyarısıyla meydana geri dönüş yaparken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Rus pilotlardan bilgi istedi.

Kaynak: DHA

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