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  4. Antalya'da Rus turistler yakayı ele verdi! Kamera görüntüleri foyalarını ortaya çıkardı

Antalya'da Rus turistler yakayı ele verdi! Kamera görüntüleri foyalarını ortaya çıkardı

09.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen bir olay, iş yeri sahibi Erdinç Yıldız'ın kamera görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Kamera görüntüleri hem Yıldız'ı hem de izleyen diğer kişileri şaşkına çevirdi. Yıldız'ın işlettiği butik mağazaya giren 4 Rus turistin mağazada bir süre alışveriş yaptıktan sonra Yıldız'ın işyerine geldiğinde fark ettiği bir detayla Rus turistlerin foyası meydana çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay butik mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde 4 Rus turistin mağazaya girdikten sonra 3'ünün tezgahtarları oyaladığı görülüyor. Bu sırada da turistlerden diğeri gözüne kestirdiği polarları iyice inceleyip ardından elindeki poşetlere koyuyor. Daha sonra ise bir adet tişört satın alıp mağazadan ayrılıyor. Mağaza sahibi Erdinç Yıldız işyerine geldiğinde polarların yerinde olmadığını fark edince... İşte Rus turistlerin şaşkına çeviren hırsızlığının tüm ayrıntıları!

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KENDİ KOYDUĞU POLARLARI YERİNDE GÖREMEDİ

Olay, Manavgat ilçesi Kapalı Çarşıda bir butikte yaşandı. Akşam saatlerinde butiğe gelen 4 Rus turist ufak tefek alışveriş yaptıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde raflarda bulunan ürünleri kontrol eden işyeri sahibi Erdinç Yıldız, sabah kendisinin koyduğu polarlardan bazılarının yerinde olmadığını görünce, çalışanlara polar satıp satmadıklarını sordu.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Çalışanların polar satılmadığını söylemesi üzerine Erdinç Yıldız, güvenlik kameralarını izledi. Erdinç Yıldız ve yanında görüntüleri izleyenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

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BİRİ ÇALDI, DİĞERLERİ OYALADI

Öğle saatlerinde gelen 4 turistten 3’ü alışveriş yapma bahanesiyle tezgahtarları oyalarken, elinde poşetlerle gelen kadın turist polarların bulunduğu bölümde polarlara baktıktan sonra arka arkaya 2 adet poları çantasına koyduğu kayıtlara geçti. Polarları çantaya koyan turist, hiç bakmadan ve kontrol etmeden aldığı tişörtü ise kasaya götürüp parasını ödedikten sonra mağazadan ayrıldı.

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"TESPİT EDİLEMEYEN ÇOK SAYIDA OLAY VAR"

İş yerinde rutin günlük malları yerlerine yerleştirdiklerini ve rutin işlerine devam ettiklerini belirten butik sahibi Erdinç Yıldız şöyle konuştu:

“Akşamüstü bir grup müşteri geldi. Arkadaşları, tezgahtar arkadaşlarımızı oyalarken bir kadın gelip ürünü yerinden alıyor, gidiyor, başkasını deniyor, onu da alıyor. Biz bunları akşam ürünü yerinde bulamayıp kamerayı izleyince anlıyoruz. Bu tespit edilen bir olay. Diğer arkadaşlarımızın işyerlerinde de tespit edilemeyen çok sayıda olay var."

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Polis, hırsızlık yapan turistin bulunması için çalışma başlattı.

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