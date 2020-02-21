Antalya'da Rus turistlerin deniz keyfi!

Anltaya'nın Demre ilçesine gelen bir grup Rus turist, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından yatla Demre Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıkan Rus turistler, rüzgarlı ve soğuk havada Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çeken turistler, Kaleköy'ün önünden geçerken de badem çiçeklerini seyretti. Koyda verilen molada, hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olmasına rağmen kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Rus turistler, bol bol yüzüp, kış ortasında deniz keyfi yaptı.

Rus turistlerden Veleria Nikiforova, "Bizim ülkemiz çok soğuk. Her yer karla, buzla kaplı. Bu mevsimde denize gireceğimi hayal bile etmemiştim. Bunu gerçekleştirdim. Su, deniz ve Kekova harika. Yaz aylarında yine geleceğim" dedi. Shchukin ise, "Hava bize göre çok güzel. Çok soğuk bir ülkeden gelince, böyle bir hava ile karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Su çok güzeldi. Bolca yüzdüm. Bu mevsimde denize girmek harika bir duygu. Tatilimin en güzel günü oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA





