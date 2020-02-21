HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da Rus turistlerin deniz keyfi!

Antalya'da Rus turistlerin deniz keyfi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Antalya Demre'ye gelen Rus turistler, rüzgarlı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Anltaya'nın Demre ilçesine gelen bir grup Rus turist, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından yatla Demre Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıkan Rus turistler, rüzgarlı ve soğuk havada Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çeken turistler, Kaleköy'ün önünden geçerken de badem çiçeklerini seyretti. Koyda verilen molada, hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olmasına rağmen kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Rus turistler, bol bol yüzüp, kış ortasında deniz keyfi yaptı.

Rus turistlerden Veleria Nikiforova, "Bizim ülkemiz çok soğuk. Her yer karla, buzla kaplı. Bu mevsimde denize gireceğimi hayal bile etmemiştim. Bunu gerçekleştirdim. Su, deniz ve Kekova harika. Yaz aylarında yine geleceğim" dedi. Shchukin ise, "Hava bize göre çok güzel. Çok soğuk bir ülkeden gelince, böyle bir hava ile karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Su çok güzeldi. Bolca yüzdüm. Bu mevsimde denize girmek harika bir duygu. Tatilimin en güzel günü oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
32 gün sonra cesedi Kıbrıs sahiline vurdu32 gün sonra cesedi Kıbrıs sahiline vurdu
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
1/
Anahtar Kelimeler:
Antalya Rus turist deniz

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
LPG’li otomobil küle döndü

LPG’li otomobil küle döndü

Kıbrıs'ta bulunan cansız beden Mersin'de kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait çıktı

32 gün sonra cesedi Kıbrıs sahiline vurdu

Son dakika: Ankara'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye Ortadoğu'ya da huzuru getirecek

Bakan Soylu: Türkiye Ortadoğu'ya da huzuru getirecek

Yaralı köpeğe polis şefkati!

Yaralı köpeğe polis şefkati!

Suriyeli Fuad Muhammed'in sözleri yürekleri yakmıştı! Sevindiren haber

Küçük çocuğun sözleri yürekleri yakmıştı! Sevindiren haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.