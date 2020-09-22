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Antalya'da sahte cankurtaran şakası tepki topladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Antalya'daki Lara plajında bir anda ortaya çıkan cankurtaran kıyafetli iki kişinin düdük çalarak sahilde yüzenleri denizden çıkardığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Herkesi denizden çıkardıktan sonra ortadan kaybolan cankurtaranların neden böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili inceleme başlattı.

İlginç olay, Antalya’nın Lara plajında meydana geldi. Cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, bir anda koşarak geldikleri sahilde düdük çalarak tatilcileri uyarmaya başladı. Gençler, denize girenlere sık aralıklarla ‘çıkın’ uyarısında bulundu. Tatilciler hızlıca denizi boşaltırken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bu sırada telefonla konuşan sahte cankurtaran, diğer arkadaşını da çağırıp ortadan kayboldu.

Gençlerin neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu olurken, tatilciler bir süre denize girmedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse izleyenlerin tepkisini çekti.

Antalya Büyükşehir belediyesi, gençlerin sahilde görevli olmadıklarını belirterek konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

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(İHA)

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