Antalya'da şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gittiğinde, Tayfun Karaşahin ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun'un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun'u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun'un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Tayfun Karaşahin'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin'in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. (DHA)

