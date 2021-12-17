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  4. Antalya'da saksıda üretmeye başladı, kilosunu 160 TL'ye satıyor: Kızlarım gibi

Antalya'da saksıda üretmeye başladı, kilosunu 160 TL'ye satıyor: Kızlarım gibi

17.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 4 ay önce 25 dönüm alanda topraksız tarım ile saksıda yaban mersini üretimine başlayan Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, ürünlerin kilosundan 160 TL kazanıyor. Hız, "Bitkileri kızlarım gibi görüp, haydi kızlar verime deyip onları sevgi, ilgiyle günlük rutin kontrollerle doğru üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz. İlaç sektöründe de kullanılmakta. Antioksidan özelliğinden dolayı zengin bir meyve. Tıbbi olarak kullanımdan ziyade taze tüketim olarak daha fazla talep oluşmakta'' dedi.

Antalya'da saksıda üretmeye başladı, kilosunu 160 TL'ye satıyor: Kızlarım gibi

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 ay önce 25 dönüm alanda topraksız tarım ile saksıda yaban mersini üretimine başlayan Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, ürünlerin kilosundan 160 TL kazanıyor. Yaban mersinlerini çocuklarından ayırt etmeyen Hız, her gün çizmeyle seraya girip fidanlara “Haydi kızlar üretime” diye sesleniyor.

İçerdiği antioksidan özelliğiyle gıda ve tıbbi ilaç sektöründe kullanılan yaban mersininin kilosu 150-160 lira arasında alıcı buluyor. Serik ilçesine bağlı Sarıaba Mahallesi'nde 4 ay önce 25 dönüm alanda yaban mersini, diğer adıyla mavi yemiş üretimine başlayan Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, her gün çizmelerini giyip yetişen ürünleri kontrol ediyor. Hız, "Bitkileri kızlarım gibi görüp, haydi kızlar verime deyip onları sevgi, ilgiyle günlük rutin kontrollerle doğru üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

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Telli terbiye adı verdikleri üretimle yapılan yaban mersini yetiştiriciliğinin örtü altı üretime dahil edilmesini isteyen Hız, "Çünkü bizim de burada iskelet sistemimiz var. Kuşların zararından, dolu ve güneş ışınlarından korunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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''KIZLARIM GİBİ''

Yaban mersini üreticisi Ayfer Hız, “Burada yaban mersini, yani mavi yemiş üretimi yapmaktayız. Yaklaşık 25 dönümün 23 dönümlük kısmında üretime devam ediyoruz. Topraksız tarım adı altında saksıda yetiştiricilik olarak adlandırılıyor. Üzümsü meyveler grubunda olan mavi yemiş çeşidinden üç çeşidimiz var. Antalya sahil bölgesinde yetiştiriciliğimize devam ediyoruz. Üretimin geçirmiş olduğu aşama, hasat döneminden sonra sert bir budama yapılıyor. Bitki vejetatif evresini tamamladıktan sonra çiçeklenme, meyve tutumu, meyve aşamasını geçtikten sonra hasat dönemi geldiğinde hasadını yapıyoruz. Hasat dönemi yaklaşık 2-2 buçuk ay arasında değişim göstermekte. Burada yetiştiricilik otomasyon üzerinden gerçekleştirildiği için işçilik üzerinden çok fazla bir yükü yok. Her ne kadar ortam çamurlu olsa da ben buradaki bitkileri kızlarım gibi görüp, haydi kızlar verime deyip onları sevgi, ilgiyle günlük rutin kontrollerle doğru üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

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125 GRAMI 20 LİRA

Yaban mersininin yurt dışından geldiğine ama artık yerli üretime talebin arttığına değinen Hız, “Normalde Türkiye'ye yurt dışından ürün geliyordu fakat yavaş yavaş üretimi arttırdık ve yerli üretime olan talep arttı. Blueberry'ye olan ilgi gün geçtikçe artmakta. İlaç sektöründe de kullanılmakta. Antioksidan özelliğinden dolayı zengin bir meyve. Tıbbi olarak kullanımdan ziyade taze tüketim olarak daha fazla talep oluşmakta. Pastacılık ve gıda sektöründe oldukça revaçta bir ürün. Biz saksı başına 4 kilo ürün hedefliyoruz. Ürettiğimiz blue bery meyve, zincir marketlerde 125 gramı 20 liradan satılmakta ve dönemine göre artış göstermekte. Yani kilosu 150-160 lira arasında değişiyor. Aynı zamanda bizim burada yaptığımız üretim telli terbiye olarak adlandırılmakta fakat biz örtü altı sistemleri olarak dahil olmasını istiyoruz. Çünkü bizim de burada iskelet sistemimiz var. Kuşların zararından, dolu ve güneş ışınlarından korunmayı hedefliyoruz. Bu yüzden bu yapılmış olan sistemin örtü altı sisteme dahil olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik
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