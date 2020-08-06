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  4. Antalya'da sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya'da sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 23:48 | Son Güncelleme

Antalya’da sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen 55 yaşındaki adam, durumu fark eden iş yeri sahibi ve diğer esnafın da yardımıyla yakalandı. Dükkan içine sokulup polis gelinceye kadar kaçmasına izin verilmeyen şüpheli olay yerine gelen polise teslim edildi. İş yerinden çıkartılması sırasında vatandaşların şüphelinin üzerine yürümesi üzerine polis araç kapılarını kapatıp çevre güvenliğini aldı.

Antalya'da sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 675 sokakta sanayi içerisindeki bir dükkanda meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERASINI İNCELERKEN FARK ETTİ

İddiaya göre, sanayideki bir iş yerinde başka bir olaya bakmak için güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, dükkanın içerisinde E.K.’nin (55) 13 yaşındaki çırağı H.G.’yi taciz ettiğini gördü. Bu sırada dükkana gelen E.K.’yi sanayi esnafı yakalayarak dükkan içerisine soktu. Burada tutulan E.K., polise ihbar edildi.

ESNAF ŞAHSIN ÜZERİNE YÜRÜYÜNCE POLİS ARAYA GİRDİ

Olay yerine gelen ekipler, şahsı polis otosuna bindireceği sırada sanayi esnafının tepkisiyle karşılaştı. Esnaf şahsın üzerine yürüyünce polis taciz şüphelisini otosuna bindirip kapısını kapattı.

"HEPİMİZİN ÇOLUK ÇOCUĞU VAR"

Çevre esnafından Ahmet Dağ, taciz iddialarına ilişkin, “Çocuklara taciz edilen birisi var deyince koşup geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan işler yapmış. Polisi aradım. Esnafın tepkisi oldu. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yer yüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.
E.K., polis merkezine götürüldü. (İHA)

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