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  4. Antalya'da şaşırtan görüntü! Karşısında biri varmış gibi kavga etti

Antalya'da şaşırtan görüntü! Karşısında biri varmış gibi kavga etti

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Antalya'da gece saatlerinde sokak ortasında birileriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapan kişi, şaşırttı. Atılan yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşan ve boşluğa yumruk atan kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonuyla o anları görüntüledi.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece yarısı sokakta bağıran kişiyi görenler cep telefonlarının kamerasıyla olan bitenleri görüntülemeye başladı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı veya madde bağımlısı olduğu değerlendirilen kişi, karşısında biriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapmaya başladı. Karşısındaki bir kişiden gelen yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşturan ve zaman zaman da boşluğa yumruk atan kişi, bir süre böyle devam etti.

'Gelin buraya', 'Neden bana vuruyorsun, gelsene buraya' diye bağıran kişinin zaman zaman birilerine kafa atıyormuş gibi hareketi de görüntülere yansıdı.

(DHA)

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