Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Kaş'ın bin 600 metre yükseklikteki Yeşilbarak Mahallesi Girdevs Yaylası dolu yağışı ile beyaza büründü.

Dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzara vatandaşlarda büyük şaşkınlık oluştururken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (İHA)

