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Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, dağları beyaza bürüdü.

Kaş'ın bin 600 metre yükseklikteki Yeşilbarak Mahallesi Girdevs Yaylası dolu yağışı ile beyaza büründü.

Dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzara vatandaşlarda büyük şaşkınlık oluştururken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (İHA)

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