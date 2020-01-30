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Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesi yakınlarında seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcu otobüsünün çay ünitesinde çıkan yangında duman sebebiyle nefes almakta zorlanan yolcular, otobüsün kapıları kilitlenince korku dolu anlar yaşadı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak dışarı çıkartılırken dumandan etkilenen bir yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Yolcu otobüsünde yangın... Korkutan olay, dün saat 17:00 sıralarında Antalya-Alanya karayolu Okurcalar mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’dan Antalya’ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı. Yolcu otobüsünün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu.

YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ YANGINA MÜDAHALE ETTİLER

Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı. Otobüsten dumanlar yükseldiğine gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, Seydişehir’den saat 15 00’ te hareket ettiklerini ve İncekum’a kadar her şeyin normal olduğunu belirterek " İncekum’da bir anda yangın çıktı, ilk arka taraftaki yolcular fark etti. Önce kıvılcımlar çıktı sonra siyah dumanlar yükseldi. Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışardaki vatandaşların yardımı içerideki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi. Olayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük, alev olmasa bile duman bize yeterdi. 1 dakika kaldım içeride ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı biz şu anda ölmüş olabilirdik otobüste çocuklar vardı hepsi çığlık çığlığaydı" dedi.

Kaynak: İHA

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