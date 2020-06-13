HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da sıcağı fırsat bilenler soluğu denizde aldı

Antalya'da sıcağı fırsat bilenler soluğu denizde aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Antalya'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler denize koştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelen tatilciler ‘normalleşme’ kurallarına uyarak denizin ve sahilin keyfini sürdü.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 60'ları gördü. Hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen kentte yaşayan vatandaşlar, yerli ve yabancı tatilciler Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Denizin keyfini ise en çok çocuklar sürdü.

KORONAVİRÜS KURALLARINA UYULDU

Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli uyarıda bulunduğu fiziki mesafe kurallarının sahilde sıkı bir şekilde uygulandığı dikkati çekti.
Vatandaşların hem denize girerken hem de sahilde güneşlenirken sosyal mesafe kuralına dikkat edip, kurala uyamayanları ise uyardıkları dikkati çekti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Tesisleri'nde kurulan sosyal mesafeli şezlonglar ve halk plajına kurdukları halatla çevrili alanlar da büyük ilgi gördü.
Almanya'dan tatil için gelen gurbetçi Öncal ve Ayşegül Özkan çifti hava ve deniz suyu sıcaklığının çok güzel olduğunu söyledi.
Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Almanya'daki yağmurlu havayı bırakıp Antalya'ya geldiklerini anlatan Özkan çifti, Konyaaltı sahilinde fiziki mesafeye çok dikkat edildiğini söyledi.

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı

Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Okmeydanı'nda iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Okmeydanı'nda iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanı Soylu’dan Bursalı o polislere teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu’dan Bursalı o polislere teşekkür

Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: İBB yardım isterse destek veririz

Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması

KKKA virüsünün öldürme riski, Covid-19'dan daha yüksek

KKKA virüsünün öldürme riski, Covid-19'dan daha yüksek

CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs alarmı! Karantinaya alındılar

CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs alarmı! Karantinaya alındılar

Valilik duyurdu! Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.