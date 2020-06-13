Antalya'da sıcağı fırsat bilenler soluğu denizde aldı

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 60'ları gördü. Hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen kentte yaşayan vatandaşlar, yerli ve yabancı tatilciler Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Denizin keyfini ise en çok çocuklar sürdü.