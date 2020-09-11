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Antalya'da sıcaklar bunalttı! Sahillere akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükseldiği turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Sıcak havadan bunalanlar sosyal mesafe kurallarını unuttu. Kalabalık görüntülerin oluştuğu sahil şeridinde, denizde de sosyal mesafe ihlal edildi.

Antalya'da sıcaklar bunalttı! Sahillere akın ettiler

Koronavirüs salgının ardından 1 Haziran'da tatilcilere açılan sahillerde, koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor. Eylül güneşinin yakıcı etkisinin gösterdiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren tatilciler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak serinliyor. Denizin içinde bile birbirlerine yakın olarak sosyal mesafeyi çiğneyen tatilcilerin görünümü duyarlı vatandaşları korkutuyor. Pandemi önlemlerine uymaya çalışanlar ise açığa doğru yüzerek tek başlarına denizin tadını çıkartıyor.

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Yerli halkın dışında, bölgedeki otellerde tatil yapan turistler de Konyaaltı'nda denize giriyor. Kimisi çocuklarıyla birlikte yüzüyor, kimisi şezlonga uzanıp güneşleniyor.

Kaynak: DHA


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