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Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı. Son yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya'da tatilciler serinlemenin alternatif yollarını aradı. Nem oranının düşük, sıcaklığın ise yüksek olduğu turizm kentinde, özellikle öğle saatlerinde sokaklar ıssızlaştı.

Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da bugün sıcaklık zirve yaptı. Turizm kentinde hava sıcaklığı gölgede 40 derece ölçüldü. Nem oranının düşük olması nedeniyle güneş yakıcı etkisini artırdı. Gün içerisinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının sokağa çıkmaması üzerine yapılan uyarılar sokakları tenhalaştırdı.

AĞAÇ GÖLGESİNDE

Dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise öğle saatlerinde ağaç gölgelerinin altına sığındı. Belediyelerin peyzaj işleriyle uğraşan işçileri de dinlenme saatlerini refüjlerde bulunan ağaçların altında güneşten korunarak geçirdi. Kimileri öğle yemeğini yedi, kimileri de uyumayı seçti. Sokakta yaşayan hayvanlar da sıcaktan kaçmak için gölge yerlere sığındı.

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SAHİLLER DOLDU

Deniz suyu sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, sahiller ise turistlerle doldu. Kimileri şemsiye gölgesini seçti, kimileri de şapka takıp denize girmeyi tercih etti. Gençler daha çok güneşin yakıcı etkisini bronzlaşmak için değerlendirdi. Sıcaklıklar yarından itibaren düşüşe geçecek ve mevsim normallerine gerileyecek.

(DHA)

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