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  4. Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Antalya'da 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde tatilciler denize girerken, şehrin uzak mahallelerinde ise çocuklar su kanallarında serinledi.

Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulan sahilde, vatandaşlar birbirlerine uzak durmayı ihmal etmiyor. Havlularını mesafeli şekilde konumlandıran Antalyalılar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Denize uzak mahallelerde ise çocuklar su kanalında yüzerek serinliyor.

'NEFES ALMAK İSTEDİM'

Çarşamba ve cuma günleri 14.00 ila 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları serbest olan 0-18 yaş arası çocuklar da sahilde görülürken, yasağa uymayan çocukların Suriyeli olduğu dikkat çekti. Polis kurallara uymayanlara uyarılarda bulunurken, çocuklar ise ailelerinden habersiz geldiklerini kaydetti.
2,5- 3 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldığını söyleyen Zeynep Turan, şunları söyledi:
"Gelmeden önce düşündüm. Artık nefes almak istiyorum, bu nedenle denize geldim. Güneşin ve denizin tadını çıkarıyorum. Sosyal mesafemi koruyorum. Zaten insanlar da dikkat ediyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor."
Sabah erken saatte denize gelen Leyla Sarıkaya, "Herkes sosyal mesafeye uyuyor. Maske takmıyoruz ama mesafeler devletimizin istediği gibi. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uygun. Deniz çok güzel" dedi.

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