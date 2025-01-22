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Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu! Yol ulaşıma kapandı, sürücüler mahsur kaldı

22.01.2025 21:18
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Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli dolu ve yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle D400 karayolu 4 noktadan ulaşıma kapandı. Sürücülerin araçlarıyla mahsur kaldığı yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Tarım alanları da zarar gördü.

Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu! Yol ulaşıma kapandı, sürücüler mahsur kaldı

Demre’ye bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde saat 17.00 sıralarında şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu.

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Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel ve dolu birikintileri nedeniyle D400 karayolu ulaşıma kapandı. Yolun 4 noktasından araç geçişi durdurulurken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iş makineleri yoldaki dolu ve çamur birikintilerini kaldırmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgedeki trafiğin düzenlenmesi için çalışma yaptı. Çok sayıda sürücünün aracıyla yolda kaldığı bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, bazı araçların çamura saplanıp kaldığı görüldü.

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"CAM SERALARIMIZ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde şiddetli dolu ve sel nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Cam olanlar başta olmak üzere seralarda ciddi hasarlar meydana gelirken, üreticiler mağdur oldu. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bugün ilçemiz ne yazık ki şiddetli bir dolu ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Beymelek Mahallemizde cam seralarımız başta olmak üzere büyük zarar gördü. Çiftçilerimizin ve hemşehrilerimizin yaşadığı bu mağduriyet, hepimizin ortak üzüntüsüdür. Belediyemizin tüm ekipleri ve iş makineleri şu anda sahada. Kapanan yollarımızı açmak, selin getirdiği tahribatı temizlemek ve vatandaşlarımıza destek olmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya sel felaket
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