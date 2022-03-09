Antalya'da sır cinayet! Darp edip öldürdüler, çırılçıplak sokağa attılar

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin kanlar içinde çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EVDE KAN İZLERİNE RASTLANDI

Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Erbaş’ın kan kaybından ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı.

Evde bulunan Erbaş’ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P. (41) gözaltına alındı. Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

