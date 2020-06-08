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Antalya'da 'siyah kuğu' görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye'de olmayan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için anavatanı Yeni Zelanda'da koruma altına alınan siyah kuğu, görüldü. Kısa süre denizde yüzen kuğu, daha sonra uçarak, gözlerden kayboldu. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden öğretim görevlisi Mehmet Rızvan Tunç, siyah kuğunun Akdeniz sahillerinde görülmesinin 'rastlantısal' olduğunu söyledi.

Kemer'de normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açmak için sertifika hazırlıkları yapan L'Oceanica Beach Resort Hotel'in sahibi Mustafa Kılıç, denizde yüzen siyah kuğu görüntüledi. Kılıç, Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan siyah kuğuyu cep telefonuyla videoya aldı. Bir süre yüzen siyah kuğu, daha sonra uçarak gözden kayboldu.

'ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ'

Mustafa Kılıç, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Turizm sektörü sertifika çalışmalarını yaparken, sahilde arkadaşlarımızla bir baktık ki, sağ tarafımızdan kuğu geliyor. Enteresan bir şey siyah. Hemen videoya aldık. Videoya alırken yavaş yavaş geldi, kuzeybatı istikametine doğru uçtu. Epey yüzdü ama daha sonra uçarak, kayboldu gözlerden. Çok hoşumuza gitti. Artık sahillerimiz o kadar temiz ki kuğular gelip, yüzüyor. Dostlarımızı da bekliyoruz, buyurun gelin, kuğularla birlikte yüzmek istiyorsanız sizleri de buraya bekliyoruz" dedi.

'TABİAT CANLANIYOR'

Daha sonra kuğuyla ilgili araştırma yaptığını anlatan Kılıç, "Anavatanı Yeni Zelanda ve Avusturalya'ymış. Yeni Zelanda'da yanlış avlanmadan dolayı nesli tükenmeye başlamış. Korumaya almışlar. Korumadan sonra tekrar üremeye başlamışlar. Avrupa'da, 1600'lü yıllarda ilk defa görünmüş. Tabiat canlanıyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE GÖRÜLMESİ RASTLANTISAL'

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden öğretim görevlisi Mehmet Rızvan Tunç da "Nesli tehlike altında olduğu için bütün yıl boyunca koruma altında türlerdendir. Bern Sözleşmesi ile koruma altında olan bir tür. Kuğuların zaten tamamı avlanması yasak olan türlerdir. Siyah kuğu da nesli tükenmekte olan türlerden olduğu için insanlarımızın bunları koruması gerekir. Bunlar doğal değerlerimizden bir tanesi. Bizim içim tüm kuşların korunması önemli. Bunun ülkemizde görülmesinin rastlantısal olduğunu düşünüyoruz. Normalde artık ülkemizde diğer kuğu türleri de ender olarak görünürken, siyah kuğunun ülkemizde görülmesi mutluluk verici" dedi.

Ördekgiller familyasından olan Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatı bölgelerinde yaşayan bir kuğu türü olan siyah kuğunun soyunun Yeni Zelanda'da avlanma nedeniyle yok olma sınırına geldiği, tekrar sayılarının çoğaltılabilmesi için çalışmaların yapıldığı biliniyor.

(DHA)

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